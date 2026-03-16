Observatorul Prahovean

Natalie Musteață, regizoare de origine română, a câștigat un premiu Oscar

Corina Matei
Autor: Corina Matei
Natalie Musteață, o regizoare de origine română, stabilită la New York, a câștigat Oscarul pentru cel mai bun documentar live-action.

Filmul său, care a câștigat Oscar, este „Two People Exchanging Saliva”. Premiul a fost împărțit cu regizorii filmului „The Singers”. A fost doar pentru a șaptea oră în istoria Oscarurilor când s-a întâmplat acest lucru.

„Regizoarea româno-americană Natalie Musteată a fost premiată cu un Oscar la gala Premiilor Academiei din 2026 pentru scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”, pe care l-a coregizat cu artistul Alexandre Singh. Producția a fost recompensată cu premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj de live action, într-un moment rar în care trofeul a fost împărțit (egalitate) cu un alt scurtmetraj”, au scris, pe Facebook, reprezentanții Ambasadei României în SUA.

„Ce vis! Adică, ne plac atât de multe dintre filmele nominalizate, iar cineva de pe Reddit ne-a întrebat dacă am fi dispuși să împărțim premiul, iar noi am răspuns: „Sigur că da!”. Ne-ar plăcea foarte mult să-l împărțim cu un alt film la fel de frumos și complet diferit”, a declarat regizoarea.

Corina Matei
