NATO a doborât o nouă rachetă trasă de Iran spre Turcia

Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că o rachetă balistică lansată din Iran a intrat în spațiul aerian turc și a fost neutralizată de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO, dislocate în estul Mării Mediterane.

În comunicatul transmis de autoritățile de la Ankara se precizează că incidentul a fost gestionat de capabilitățile NATO din regiune, iar Turcia susține că „toate măsurile necesare sunt luate ferm și fără ezitare” pentru protejarea teritoriului și a populației, potrivit Antena 3.

Este a treia rachetă interceptată de NATO de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, iar Ankara cere clarificări Teheranului în legătură cu aceste lansări.