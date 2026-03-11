Un autocar a luat foc în Elveția. Cel puțin șase morți

Marți, 10 martie 2026, un autocar a luat foc în Elveția. Potrivit poliţiei, incendiul acestui autocar de transport regional s-a produs în jurul orei 18:25 (17:25 GMT) pe Murtenstrasse, strada principală a acestui orăşel situat la aproximativ 20 de kilometri vest de Berna, scrie Observatornews.

Din primele informații, cel puțin șase persoane și-au pierdut viața. Potrivit mai multor martori, citaţi de presa locală, vâlvătaia ar fi pornit după ce un bărbat şi-a turnat benzină pe tot corpul şi şi-a dat foc. Declaraţiile nu au fost însă confirmate de autorităţi.

Anchetatorii au declarat doar că merg pe pista unui act voit. De altfel, momentan, nu există informaţii nici despre naţionalităţile victimelor. Până au ajuns pompierii, din autocar nu mai rămăsese decât carcasa carbonizată.

Mai multe videoclipuri care circulă pe reţelele sociale au arătat flăcări înalte de câţiva metri ridicându-se din mijlocul autocarului.

Preşedintele elveţian Guy Parmelin a declarat pe X că este „profund şocat şi întristat să afle că, încă o dată, oameni şi-au pierdut viaţa într-un incendiu grav în Elveţia”.

Această tragedie survine la puţin peste două luni după un incendiu la un bar din staţiunea de schi Crans-Montana, în ajunul Anului Nou, soldat cu 41 de morţi şi 115 răniţi, inclusiv mulţi turişti.