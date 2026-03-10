- Publicitate -
Trump anunță că războiul din Iran e „aproape încheiat”. A scăzut brusc și prețul petrolului

Marius Nica
Marius Nica
Donald Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că războiul din Iran este „aproape de final” și a afirmat că ia în considerare ca Statele Unite să preia controlul asupra Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Trump: ”Iranul nu mai are forță”

Potrivit relatărilor, Trump a susținut că Iranul ar fi rămas fără capacități militare majore. „Nu are marină, nu are comunicații, nu are forță aeriană” a spus liderul SUA.

În plus, operațiunile armatei americane ar fi avansat „mult înaintea programului” estimat inițial.

În ceea ce privește criza petrolului declanșată de traficul redus din Strâmtoarea Ormuz, Trump a avertizat că SUA ar putea prelua controlul și a amenințat Iranul în cazul blocării rutei, potrivit libertatea.ro.

Barilul de petrol a scăzut de la 116 la 86 dolari

După aceste declarații ale lui Donald Trump, prețul petrolului a scăzut accelerat. Petrolul european și cel american au ajuns până la 86 de dolari pe baril, luni seara. Scăderea a fost accentuată și s-a produs într-un timp foarte scurt.

La începutul zilei, prețul petrolului a crescut până la 116 de dolari pe baril, iar la final s-a redus până la 86 de dolari pe baril notează biziday.

