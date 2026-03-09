Iranul a lansat o nouă rachetă balistică spre Turcia. Sistemele NATO au doborât-o

O nouă rachetă balistică lansată din Iran a intrat luni, 9 martie 2026, în spațiul aerian al Turciei și a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană NATO. Resturi ale rachetei au căzut în provincia Gaziantep, fără să fie raportate victime.

Incidentul vine după un episod similar din 4 martie, când Turcia anunța că o rachetă iraniană a fost doborâtă de NATO înainte să intre complet în spațiul aerian turc.

SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească sud-estul Turciei

Pe fondul escaladării conflictului, Ambasada SUA la Ankara a anunțat că Departamentul de Stat a ordonat plecarea personalului neesențial și a familiilor acestora de la Consulatul General din Adana, invocând riscuri de siguranță.

În același timp, cetățenii americani din sud-estul Turciei sunt „puternic încurajați” să plece „acum”.