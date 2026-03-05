- Publicitate -
Iranul a atacat Azerbaidjanul cu rachete și drone kamikaze. Autoritățile anunță victime

Joi, 5 martie 2026, Iranul a lansat un prim atac pe teritoriul Azerbaijanului, mai exact în exclava Nakhichivan. Un număr de drone și rachete au lovit aeroportul din exclava azeră, aflată între Armenia, Turcia și Iran. Mai multe persoane au fost rănite în Azerbaidjan, după atacul cu drone kamikaze.

Ministerul Sănătății din Nakhichivan, Azerbaidjan, a raportat victime în urma unui atac cu drone.

Patru persoane au solicitat asistență medicală în Republica Autonomă Nakhichivan în urma unui atac cu drone lansat din Iran.

Șeful departamentului de asistență medicală de urgență de la Spitalul Central din Nakhichivan spune că toți răniții au primit prim ajutor și sunt în stare stabilă. Potrivit acestuia, două persoane au fost diagnosticate cu traumatism cranio-cerebral, iar alte două cu traumatism contondent la nivelul spatelui. Toți pacienții au fost internați în secții specializate, unde tratamentul continuă.

