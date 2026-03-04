Război în Iran. Teheranul lansează mai puține rachete

Conflictul dintre SUA–Israel și Iran a intrat miercuri, 4 martie 2026, în a cincea zi, pe fondul unor lovituri aeriene continue asupra unor ținte din Iran și al unor contraatacuri iraniene în regiunea Golfului. Evaluări citate de HotNews indică faptul că intensitatea tirurilor cu rachete ale Iranului scade, pe măsură ce sunt lovite lansatoarele, însă atacurile nu s-au oprit.

Qatarul a anunțat că teritoriul său a fost vizat de două rachete balistice iraniene: una a fost interceptată, iar cealaltă a lovit baza aeriană americană Al Udeid, cea mai mare bază a SUA din regiune. Autoritățile au precizat că nu au fost victime.

Garda Revoluționară iraniană a susținut că a lansat aproximativ 40 de rachete asupra unor ținte americane și israeliene (a 17-a etapă a unei operațiuni anunțate la televiziunea de stat). În paralel, armata israeliană a transmis că a continuat atacurile asupra infrastructurii iraniene, inclusiv a sistemelor de apărare aeriană și a bazelor de lansare.

În paralel, în Oceanul Indian, o navă iraniană a transmis un semnal SOS în largul orașului Galle (Sri Lanka), iar autoritățile locale au declanșat o operațiune de salvare. Surse citate de Reuters vorbesc despre cel puțin 101 persoane dispărute și 78 rănite după un atac atribuit unui submarin, în timp ce cifrele sunt încă disputate în declarațiile oficiale locale.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), citat de HotNews, apreciază că scăderea numărului de atacuri cu rachete împotriva Israelului și EAU sugerează că loviturile asupra lansatoarelor de rachete balistice au avut „un succes considerabil”, reducând riscul ca SUA/Israel să rămână fără interceptori.