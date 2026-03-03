A patra zi de război în Orientul Mijlociu

Tensiunile din Orientul Mijlociu au intrat marți, 3 martie 2026, în a patra zi de ostilități, cu lovituri și avertismente de evacuare în mai multe puncte-cheie ale regiunii. SUA și Israel își continuă operațiunile împotriva Iranului, în timp ce Teheranul ripostează prin atacuri cu rachete și drone asupra unor ținte din state aliate Washingtonului.

Noi lovituri asupra Iranului

Armata israeliană a anunțat un nou val de lovituri asupra Teheranului, după emiterea unor avertismente de evacuare în capitala iraniană.

În paralel, Israelul și-a intensificat operațiunile împotriva Hezbollah, iar Reuters a relatat că armata israeliană a început să lovească ținte ale grupării, inclusiv în zona suburbiilor sudice ale Beirutului.

Totodată, Israelul a trimis forțe suplimentare în sudul Libanului, pe fondul riscului de escaladare la frontieră.

SUA: justificare „preventivă”

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că SUA au lovit Iranul preventiv, după ce ar fi anticipat o acțiune israeliană care ar fi generat represalii iraniene asupra forțelor americane din regiune.

În același timp, a anunțat că numărul militarilor americani uciși în conflict a ajuns la șase.

Pe fondul degradării rapide a securității, Departamentul de Stat al SUA a transmis un apel public ca cetățenii americani să părăsească imediat majoritatea statelor din Orientul Mijlociu, invocând riscuri majore.

Ambasada SUA din Riad, lovită

În Arabia Saudită, două drone au lovit complexul Ambasadei SUA din Riad, provocând un incendiu de mică amploare și pagube materiale, fără răniți, potrivit Ministerului saudit al Apărării.

Un alt punct sensibil rămâne Strâmtoarea Ormuz, rută critică pentru transporturile globale de energie. Un consilier al Gărzilor Revoluționare a declarat că Iranul a „închis” strâmtoarea și a amenințat navele care ar încerca să tranziteze.

În același timp, au apărut mesaje contradictorii privind situația reală a navigației, în condițiile în care surse apropiate de armata americană au susținut că strâmtoarea nu ar fi, de fapt, închisă.

Surse: Hotnews.ro, Reuters, Digi 24