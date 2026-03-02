Cipru, prima țară UE lovită de o dronă iraniană. Școli închise și alertă de securitate

Ciprul a intrat în alertă după ce o dronă de origine iraniană a lovit, la scurt timp după miezul nopții, baza aeriană britanică Akrotiri, pe fondul escaladării militare din regiune. Autoritățile cipriote au anunțat pagube materiale minore, fără victime, iar în zona bazei s-a decis închiderea unor școli.

Potrivit presei și declarațiilor oficiale, citate de Antena 3, incidentul a avut loc „în jurul miezului nopții”, când o dronă a lovit instalațiile militare ale bazei.

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a spus că ar fi fost vorba de o dronă de tip Shahed, iar presa a relatat că o a doua dronă ar fi fost interceptată și neutralizată.

Ministerul britanic al Apărării a confirmat că baza a fost vizată de un „posibil atac cu dronă”, a precizat că nu au existat victime și că măsurile de protecție au fost la „cel mai înalt nivel”.

Într-un mesaj public, președintele Christodoulides a insistat că poziția Ciprului rămâne aceea de a nu deveni parte a niciunei operațiuni militare, dar că prioritatea este siguranța cetățenilor. În același timp, au fost activate măsuri de securitate în jurul bazei.

Presa cipriotă a relatat că, în zonă, mai multe persoane au părăsit temporar locuințele după ce au auzit o bubuitură puternică, iar sirenele au fost auzite pentru o perioadă. Totodată, unele școli din apropierea Akrotiri au fost închise „din precauție”.

Akrotiri este cea mai mare bază militară britanică din zonă și a fost folosită în operațiuni în Orientul Mijlociu.