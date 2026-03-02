- Publicitate -
A treia zi de război în Iran. Atacuri în mai multe țări din Orientul Mijlociu

Autor: Marius Nica
Război în Israel

A treia zi a conflictului declanșat după loviturile SUA–Israel asupra Iranului aduce extinderea confruntării în mai multe puncte din regiune: explozii puternice au fost auzite la Beirut, Israelul a lansat lovituri asupra pozițiilor Hezbollah, iar în Kuweit au fost raportate sirene și interceptări de drone.

Lovituri în Beirut și evacuări în sudul Libanului

Potrivit relatărilor presei internaționale, citată de hotnews.ro, armata israeliană a lovit ținte ale Hezbollah în suburbiile sudice ale Beirutului (Dahiyeh) în cursul nopții/spre dimineață, după ce Hezbollah a atacat o bază israeliană de apărare din nordul Israelului cu rachete și drone.

În paralel, Israelul a transmis avertismente de evacuare pentru zeci de localități din sudul și estul Libanului, cerând populației să se îndepărteze de zone asociate Hezbollah (inclusiv la cel puțin 1.000 m de anumite puncte).

Sirene în Kuweit: apărarea aeriană a interceptat drone

În Golf, martori Reuters au raportat explozii și sirene în Kuweit, iar autoritățile au anunțat că au interceptat majoritatea dronelor în apropierea cartierelor Rumaithiya și Salwa, fără victime raportate.

Trump: „atacurile vor continua”

În același context, președintele SUA Donald Trump a transmis că operațiunile militare vor continua „până când obiectivele vor fi atinse”, după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat moartea a trei militari americani și rănirea gravă a altor cinci într-un atac atribuit Iranului.

Teheran: „Nu vom negocia cu SUA”

HotNews mai notează o reacție fermă de la Teheran: secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a respins ideea reluării negocierilor cu Washingtonul în acest moment.

