Alireza Arafi, numit succesor interimar al lui Ali Khamenei, ucis după atacurile SUA și Israel asupra Iranului

Luiza Toboc
Ayatollahul Alireza Arafi
Ayatollahul Alireza Arafi

Ayatollahul Alireza Arafi a fost numit succesor interimar al lui Ali Khamenei, ucis în timpul atacului lansat de SUA și Israel asupra Iranului. Arafi este un cleric consacrat, cu experiență în instituțiile guvernamentale, care a fost și confident al lui  Ali Khamenei.

Consiliul de stabilire a interesului superior al regimului a anunțat pe platforma socială X că l-a „ales pe ayatollahul Alireza Arafi membru al Consiliului de conducere interimar”.

Arafi a preluat un rol critic ca membru jurist în consiliul de conducere provizoriu, organism menit să exercite temporar atribuțiile de Lider Suprem alături de președintele țării și șeful sistemului judiciar, potrivit ziarului israelian progresist Haaretz.

Alireza Arafi s-a născut în 1959, în Meybod, și este un cleric șiit iranian. În prezent, este membru al Consiliului Gardienilor, al Adunării Experților și șeful Bache-Kooni Basij.

A fost președinte al Universității Internaționale Al-Mustafa, lider al rugăciunii de vineri la Qom și șeful Seminarului Iranian.

Reamintim, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă, 28 februarie 2026, în atacurile aeriene lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului.

Agenția Fars a raportat că guvernul a declarat 40 de zile de doliu public în urma uciderii lui Khamenei, scrie Al Jazeera.

De asemenea, au fost anunțate șapte zile de sărbători legale.

