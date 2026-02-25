Congresul SUA. Trump anunţă „epocă de aur a Americii”. Din sală: „Ai ucis americani”

Congresul SUA, care a avut loc noaptea trecută, a fost cel de dinaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, din noiembrie, scrie Reuters. În cadrul acestuia președintele Donald Trump a avut un discurs de o oră și 47 de minute, în care a calificat mandatul său de președinte ca „epocă de aur a Americii”. Președintele a fost acuzat din sală că a ucis americani, având în vedere cele două cazuri din Minneapolis.

Referirile lui Trump la războiul din Ucraina nu au ocupat mult timp. El a spus că „lucrează foarte mult” pentru a-l încheia și a afirmat că 25.000 de oameni mor în fiecare lună în acest război. El a afirmat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei nu ar fi început, dacă el ar fi fost președinte.

Trump a anunțat, de asemenea, că statele europene achiziționează arme fabricate în SUA pentru a le trimite pe frontul din Ucraina. „Tot ce trimitem în Ucraina este trimis NATO, iar ei ne plătesc integral”, a spus el, în aplauzele audienței.

În ceea ce privește Iranul, Trump a declarat: „Prefer să rezolv această problemă prin diplomație. Dar un lucru este sigur, nu voi permite niciodată celui mai mare sponsor al terorismului din lume, care este de departe Iranul, să dețină arme nucleare”.

Trump și-a asumat de asemenea meritul pentru răsturnarea liderului Venezuelei, Nicolás Maduro, pentru oprirea fluxului de droguri din America Latină către Statele Unite și pentru contribuția la eliberarea prizonierilor politici din închisorile țării.

Când a trecut la subiectul său preferat, imigrația, Trump a reluat retorica care a animat campania sa din 2024, susținând că migranții fără documente sunt responsabili pentru un val de crime violente, în ciuda studiilor care arată că nu este cazul, scrie Reuters, citat de Hotnews.

„Ai ucis americani!”

În timp ce Trump își lăuda politicile în materie de imigrație, democrata Ilhan Omar, care reprezintă un district din Minneapolis în Camera Reprezentanților, a strigat în direcția sa: „Ai ucis americani!”.

Trump a contestat hotărârea Curții Supreme, care a stabilit că președintele și-a depășit autoritatea prezidențială prin aplicarea taxelor globale în temeiul Legii privind puterile economice de urgență internaționale.

„Am folosit aceste taxe am încasat sute de miliarde de dolari, pentru a încheia acorduri avantajoase pentru țara noastră, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al securității naționale, totul funcționa bine”, a mai spus Trump.