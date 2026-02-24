Tentativă de asasinat în Serbia. Complot împotriva președintelui Aleksandar Vučić

Autoritățile sârbe anunță că au dejucat o tentativă de asasinat care l-ar fi vizat pe președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, precum și pe membrii familiei acestuia. Două persoane au fost arestate, fiind suspectate că au pus la cale un complot pentru uciderea șefului statului și pentru răsturnarea actualei administrații.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul de Interne de la Belgrad, suspecții sunt doi bărbați în vârstă de 51 și 43 de ani, reținuți în noaptea de luni spre marți în orașul Kraljevo, din sudul Serbiei.

Conform autorităților, citate de observatornews.ro, cei doi ar fi organizat, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, o acțiune menită să ducă la „schimbarea violentă a ordinii constituționale” și la răsturnarea celor mai înalte organe ale statului.

Anchetatorii susțin că suspecții ar fi încercat să procure arme și să pregătească un atentat împotriva președintelui, a soției și a copiilor acestuia, dar și un atac asupra unor membri ai Ministerului de Interne.

Identitatea celor doi bărbați nu a fost făcută publică, iar autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre eventuale legături politice sau despre alte persoane implicate.