Actorul Robert Carradine s-a sinucis la vârsta de 71 de ani

Actorul Robert Carradine, cunoscut pentru rolul său din Răzbunarea tocilarilor (Revenge of the Nerds) s-a sinucis, la vârsta de 71 de ani. Actorul fusese diagnosticat cu tulburare bipolară în urmă cu 20 de ani, scrie publicația Deadline.

- Publicitate -

Robert Carradine a mai jucat în filme precum: The Long Riders și Lizzie McGuire.

Membru iubit al clanului actorilor de renume, Robert a fost piatra de temelie a familiei sale, potrivit fratelui mai mare supraviețuitor, Keith Carradine. Dar s-a luptat timp de două decenii cu tulburarea bipolară și, în cele din urmă, aceasta l-a învins.

- Publicitate -

„Cu profundă tristețe trebuie să anunțăm că iubitul nostru tată, bunic, unchi și frate Robert Carradine a decedat. Într-o lume care poate părea atât de întunecată, Bobby a fost întotdeauna un far de lumină pentru toți cei din jurul său.

Suntem îndurerați de pierderea acestui suflet frumos și dorim să recunoaștem lupta curajoasă a lui Bobby împotriva luptei sale de aproape două decenii cu tulburarea bipolară. Sperăm că parcursul său poate aduce lumină și poate încuraja abordarea stigmatului care se atașează bolilor mintale.

În acest moment, vă rugăm să ne acordați intimitate pentru a jeli această pierdere de nepătruns. Cu recunoștință pentru înțelegere și compasiune.”, a transmis familia actorului, pentru sursa citată.