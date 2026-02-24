Patru ani de la invadarea Ucrainei de către Rusia

Astăzi se împlinesc patru ani de la momentul în care Rusia a declanșat invazia la scară largă asupra Ucrainei, pe 24 februarie 2022. Ceea ce Kremlinul a prezentat drept o „operațiune militară specială”, despre care analiștii apropiați Moscovei sugerau că ar putea dura doar 36 de ore, s-a transformat în cel mai lung și sângeros război din Europa de după 1945.

Conflictul a redesenat harta securității europene, a provocat sute de mii de victime și a generat una dintre cele mai mari crize umanitare de pe continent din ultimele decenii.

Zelenski: „America trebuie să rămână de partea noastră”

Cu ocazia împlinirii a patru ani de război, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un apel direct către fostul și posibil viitorul președinte american Donald Trump, într-un interviu acordat CNN.

Liderul de la Kiev a declarat că își dorește ca SUA „să rămână de partea” Ucrainei și a subliniat că Statele Unite sunt „mult prea mari și importante” pentru a se retrage din conflict.

Declarația vine într-un context politic internațional complicat, în care sprijinul occidental pentru Ucraina este analizat atent, iar dezbaterile privind continuarea ajutorului militar și financiar sunt tot mai intense.

Mesaj de solidaritate din partea Uniunii Europene

În aceeași zi, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că se află la Kiev pentru a zecea oară de la începutul invaziei, pentru a transmite un mesaj de solidaritate și susținere.

Vizita simbolică subliniază angajamentul Uniunii Europene față de Ucraina, atât pe plan militar și financiar, cât și în perspectiva integrării europene a statului ucrainean.

Pierderi uriașe și un conflict fără final clar

Potrivit unor surse independente, armata rusă ar fi pierdut peste 300.000 de oameni în cei patru ani de război. Cifrele nu pot fi verificate independent în totalitate, însă amploarea pierderilor este considerată fără precedent pentru un conflict european din perioada postbelică.

În acest timp, Ucraina a suferit distrugeri masive de infrastructură, orașe devastate și milioane de refugiați.

La patru ani de la declanșarea invaziei, frontul rămâne activ, iar perspectivele unui acord de pace rapid par îndepărtate.