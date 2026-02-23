„El Mencho”, baronul drogurilor din Mexic, ucis de armată. Violențe în lanț în opt state

Violențe de amploare au izbucnit în Mexic după ce armata l-a ucis pe Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept „El Mencho”, unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume și liderul cartelului Cartelul Jalisco Noua Generație (CJNG).

Operațiunea militară, desfășurată duminică în statul Jalisco, a declanșat un val de atacuri coordonate ale cartelurilor în cel puțin opt state mexicane, cu incendieri de mașini, blocaje pe autostrăzi și atacuri armate asupra forțelor de ordine.

Operațiunea din Jalisco

Potrivit Ministerului Apărării din Mexic, intervenția a avut loc în orașul Tapalpa, la aproximativ 130 de kilometri de Guadalajara. Militarii au încercat să îl captureze pe El Mencho, însă au fost atacați și au ripostat.

Patru membri ai cartelului au murit pe loc, iar alți trei, inclusiv liderul CJNG, au decedat ulterior în timp ce erau transportați cu avionul la Ciudad de México. Două persoane au fost arestate, iar autoritățile au confiscat arme grele, inclusiv lansatoare capabile să doboare aeronave sau să distrugă vehicule blindate.

Statele Unite ofereau o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care să ducă la capturarea lui El Mencho, considerat unul dintre principalii responsabili pentru traficul de fentanyl către SUA. Oficialii americani au confirmat că au furnizat sprijin informativ în cadrul cooperării bilaterale.

Val de violențe în mai multe state

Moartea liderului CJNG a fost urmată de represalii imediate în statele Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Colima, Guerrero, Tamaulipas și Zacatecas, potrivit presei internaționale citată de biziday.

În mai multe orașe, inclusiv în Guadalajara și în stațiunea turistică Puerto Vallarta, membri ai cartelului au incendiat sute de autoturisme, autobuze și camioane pentru a bloca drumuri și au deschis focul asupra forțelor de ordine.

Aeroportul din Guadalajara a fost atacat, iar în rândul călătorilor s-a instalat panica. Școlile au fost închise, transportul public suspendat, iar populația a fost îndemnată să rămână în locuințe.

Mai mulți membri ai trupelor de intervenție mexicane au fost uciși, iar numeroși alți militari au fost răniți. Ambasada SUA în Mexic a emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani aflați în zonele afectate.

Lovitură majoră pentru carteluri

CJNG, fondat în jurul anului 2010, a devenit una dintre cele mai puternice și violente organizații criminale din Mexic, controlând rute importante de trafic de cocaină, metamfetamină și fentanyl către Statele Unite.

Deși cartelul Sinaloa, condus în trecut de Joaquin „El Chapo” Guzmán, este mai cunoscut la nivel internațional, CJNG a dominat în ultimii ani scena crimei organizate din Mexic, fiind asociat cu execuții publice și atacuri armate de tip militar.

Autoritățile mexicane avertizează că urmează o perioadă critică. Eliminarea liderului poate duce fie la slăbirea cartelului, fie la lupte interne pentru succesiune și la noi episoade de violență.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat că există coordonare între guvernul federal și autoritățile statelor afectate și a făcut apel la calm, susținând că majoritatea activităților din țară se desfășoară normal.

La rândul său, Christopher Landau, adjunct al secretarului de stat american, a transmis că reacția violentă a cartelurilor nu este surprinzătoare, dar a subliniat că autoritățile mexicane nu trebuie să cedeze în fața intimidărilor.

Moartea lui El Mencho este considerată cea mai importantă lovitură dată cartelurilor mexicane în ultimul deceniu, însă efectele sale ar putea remodela echilibrul de putere în lumea interlopă din Mexic.