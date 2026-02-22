SUA: Bărbat împușcat mortal de Secret Service după ce a încercat să pătrundă în zona securizată de la Mar-a-Lago

Un bărbat a fost împușcat mortal de agenți ai Secret Service și de un adjunct al biroului șerifului din comitatul Palm Beach, după ce ar fi încercat să pătrundă într-un perimetru securizat al complexului Mar-a-Lago, proprietatea lui Donald Trump din Florida.

Potrivit unui comunicat al Secret Service, incidentul a avut loc după ce suspectul a intrat într-o zonă restricționată a proprietății. Asupra acestuia s-ar fi aflat „ceea ce părea a fi o pușcă și o canistră cu combustibil”.

Agenții Secret Service și un adjunct al Palm Beach Sheriff’s Office (PBSO) l-au confruntat pe bărbat, iar „în timpul confruntării au fost trase focuri de armă de către forțele de ordine”, se arată în comunicat.

Suspectul este descris ca fiind un bărbat în jur de 20 de ani. Identitatea sa nu a fost făcută publică, întrucât autoritățile urmează să informeze familia. Deocamdată, motivația acestuia nu este cunoscută.

Ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului, notează biziday.ro.