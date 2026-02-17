Atac armat într-un patinoar din SUA. Trei oameni au murit

Luni, 16 februarie 2026, a avut loc un atac armat, într-un patinoar din Rhode Island, Statele Unite ale Americii, în timpul unui meci de hochei între elevi, scrie The Guardian. Trei oameni au murit și alți trei au fost răniți. Poliția a confirmat cu suspectul este unul dintre cei doi morți.

Cel puțin trei persoane sunt moarte și alte trei sunt spitalizate, aflându-se în stare critică, în urma unui atac armat în masă, care a avut loc luni după-amiază la un patinoar acoperit din Pawtucket, Rhode Island, în timpul unui meci de hochei din liceu, a anunțat poliția.

Șefa poliției din Pawtucket, Tina Goncalves, a declarat reporterilor la o conferință de presă că suspectul este unul dintre morți.

Goncalves a precizat că una dintre victimele atacului armat a murit la arena Dennis M Lynch, iar o a alta a decedat ulterior, la spital.

„Se pare că atacatorul a murit din cauza unei răni autoprovocate cu arma”, a spus Goncalves.

Șefa poliției a mai spus că atacul armat pare să fi fost un eveniment țintit, posibil legat de o „dispută familială”, dar nu a oferit detalii suplimentare. Oficialii nu publică încă numele niciuneia dintre victime.