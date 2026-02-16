Tren de pasageri, lovit de avalanșă în Elveția. Circulație feroviară oprită în zonă

Luni, 16 februarie 2026, un tren de pasageri a deraiat după ce a fost lovit de o avalansă, în cantonul Valais, din sud-vestul Elveției. Deraierea s-a produs în apropierea satului elvețian Goppenstein, scrie swissinfo.ch. Căile Ferate Federale Elvețiene au scris pe site-ul lor că o avalanșă a provocat accidentul.

Linia de tren, care circulă între Berna și Brig, este cea mai afectată. Operatorul feroviar a declarat agenției de știri Keystone-SDA că incidentul a avut loc în tunelul Stockgraben, între Goppenstein și Hohtenn, dincolo de tunelul Lötschberg.

Trenul afectat era un RegioExpress care a plecat din Spiez la ora 6:12. La momentul deraierii se aflau aproximativ 30 de pasageri. Circuitele feroviare dintre Goppenstein și Brig din cantonul Valais au fost întrerupte până „cel puțin până la ora 16:00”. Sunt de așteptat întârzieri și anulări de trenuri.