A murit Van Der Beek, actorul principal din serialul Dawson’s Creek

Actorul american James Van Der Beek, cunoscut în special pentru rolul său din serialul de succes Dawson’s Creek, s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani după o luptă cu cancerul.
Anunțul a fost făcut miercuri de familia sa pe conturile oficiale de socializare.
„Iubitul nostru James David Van Der Beek a murit în pace în această dimineață”, se arată în mesajul postat de familie. „Și-a întâmpinat ultimele zile cu curaj, credință și grație.”
Van Der Beek fusese diagnosticat cu boala în stadiul al treilea încă din 2023, însă a făcut acest lucru public abia în noiembrie 2024, când și-a împărtășit lupta cu fanii și promova conștientizarea afecțiunii.
Născut pe 8 martie 1977 în Connecticut, James Van Der Beek a devenit celebru la sfârșitul anilor ’90 ca Dawson Leery în Dawson’s Creek, un serial despre adolescență și prietenie care a fascinat publicul din întreaga lume.
Pe lângă rolul emblematic din Dawson’s Creek, el a jucat în filme precum Varsity Blues și a avut apariții în multiple producții de televiziune de-a lungul carierei sale de peste trei decenii.