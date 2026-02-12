A murit Van Der Beek, actorul principal din serialul Dawson’s Creek

Actorul american James Van Der Beek, cunoscut în special pentru rolul său din serialul de succes Dawson’s Creek, s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani după o luptă cu cancerul.

Anunțul a fost făcut miercuri de familia sa pe conturile oficiale de socializare.

„Iubitul nostru James David Van Der Beek a murit în pace în această dimineață”, se arată în mesajul postat de familie. „Și-a întâmpinat ultimele zile cu curaj, credință și grație.”

Van Der Beek fusese diagnosticat cu boala în stadiul al treilea încă din 2023, însă a făcut acest lucru public abia în noiembrie 2024, când și-a împărtășit lupta cu fanii și promova conștientizarea afecțiunii.

Născut pe 8 martie 1977 în Connecticut, James Van Der Beek a devenit celebru la sfârșitul anilor ’90 ca Dawson Leery în Dawson’s Creek, un serial despre adolescență și prietenie care a fascinat publicul din întreaga lume.

Pe lângă rolul emblematic din Dawson’s Creek, el a jucat în filme precum Varsity Blues și a avut apariții în multiple producții de televiziune de-a lungul carierei sale de peste trei decenii.