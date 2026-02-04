Român arestat în Germania pentru tentativă de sabotaj asupra navelor militare din portul Hamburg

Un român în vârstă de 37 de ani și un cetățean grec de 54 de ani au fost arestați în Germania, fiind suspectați de tentativă de sabotaj împotriva unor nave militare ale Bundeswehr aflate într-un șantier naval din Hamburg, relatează Frankfurter Allgemeine Zeitung, citând un comunicat al procurorilor germani.

Potrivit Parchetului din Hamburg, cei doi ar fi lucrat în port și ar fi intervenit asupra unor sisteme tehnice de la bordul mai multor corvete destinate Marinei Germane. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi introdus aproximativ 20 de kilograme de material abraziv în blocul motor al unei nave, ar fi perforat conducte de alimentare cu apă dulce și ar fi dezactivat întrerupătoare de siguranță.

Faptele ar fi fost descoperite la timp, evitându-se astfel avarierea gravă a navelor. Procurorii au avertizat că, în caz contrar, ar fi putut fi pusă în pericol securitatea Germaniei și capacitatea operațională a forțelor armate.

Cei doi sunt cercetați pentru tentativă de sabotaj al echipamentelor defensive, fără ca autoritățile să fi făcut public, deocamdată, un posibil motiv. În cadrul anchetei au fost efectuate percheziții în Germania, România și Grecia, operațiunea fiind coordonată de Eurojust, notează Antena 3.