Tragedie în Turcia: 9 morți și 25 de răniți după ce un autocar s-a răsturnat

Un autocar cu 34 de persoane la bord s-a răsturnat pe un drum din Turcia, potrivit turkiyetoday.com. Nouă pasageri și-au pierdut viața, iar alți 25 au fost răniți.

Accidentul a avut loc, duminică, în provincia Antalya, după ce autocarul a derapat pe carosabil. Printre victime se numără și șoferul autocarului.

Conform primelor informații, șoferul a pierdut controlul volanului din cauza ceții dense și a condițiilor de drum. 25 de persoane rănite au fost transportate de urgență la spitale, șapte dintre acestea aflându-se în stare gravă.

Vehiculul se deplasa din vestul Turciei către Antalya, o zonă turistică intens circulată pe tot parcursul anului.

Ambasada României în Republica Turcia transmite sincere condoleanțe familiilor victimelor și tuturor celor afectați de tragicul accident rutier din Antalya.

„România își exprimă solidaritatea deplină față de prietenii noștri din Turcia și rămâne în contact strâns cu autoritățile în aceste momente dificile”, se precizează pe pagina de Facebook a Ambasadei..