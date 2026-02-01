Leva a fost retrasă azi din circulație, în Bulgaria. Euro a rămas singura monedă oficială

1 februarie 2026 este o zi istorică pentru Bulgaria. Astăzi leva a fost retrasă din circulație, astfel că euro a rămas singura monedă oficială. La miezul nopții a expirat perioada de o lună în care leva a circulat în paralel cu euro.

- Publicitate -

De astăzi, comercianții din Bulgaria pot accepta doar euro. Cu toate acestea, ei sunt obligați să afișeze prețurile în ambele monede, până în luna august a acestui an. În acest fel clienții se pot adapta mai ușor și, totodată se previn practicile speculative.

La băncile comerciale și la poșta din Bulgaria leva poate fi schimbată fără comision până la data de 30 iunie. După această dată, leva va mai putea fi schimbată doar la Banca Națională.

- Publicitate -

Reamintim faptul că, de la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a trecut oficial la euro, procesul de tranziție fiind încheiat.