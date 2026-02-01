Elon Musk vede roboții AI ca soluție pentru îngrijirea bătrânilor din azile

Viitorii roboți AI ai lui Elon Musk se pot ocupa, în viitor, de îngrijirea vârstnicilor. Fondatorul Tesla și SpaceX crede că tehnologia este soluția pentru marile probleme ale omenirii. La Forumul Economic Mondial de la Davos, miliardarul a vorbit despre un viitor în care roboții cu inteligență artificială vor fi utili în azilele de bătrâni și vor contribui decisiv la felul în care sunt îngrijite persoanele vârstnice.

„Dacă ai avea un robot care să poată proteja și îngriji persoanele în vârstă, ar fi ceva grozav, ceva ce toată lumea și-ar dori. Cred că în curând vom avea asta”, a transmis Elon Musk.

Miliardarul afirmă că roboți precum Optimus, dezvoltați de Tesla, vor putea să ofere sprijin zilnic vârstnicilor: de la activități de bază și monitorizarea stării de sănătate, până la protecție și companie.

„Nu există suficiente persoane care să aibă grijă de bătrânii noștri. Roboții vor fi incredibili pentru acest rol”, a mai spus Musk.

Roboții sunt concepuți astfel încât să poată realiza toate activitățile pe care le fac oamenii, datorită corpului lor asemănător cu cel uman, având chiar și degete pentru sarcini mai tehnice.

Combinați cu inteligența artificială, aceștia sunt cât se poate de asemănători cu oamenii și se pot adapta nevoilor și stării fiecărei persoane pentru a oferi cea mai bună asistență.