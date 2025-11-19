Zece morți în Ucraina după un nou atac al Rusiei

Miercuri, 19 noiembrie 2025, un nou atac al Rusiei asupra Ucrainei s-a soldat cu cel puțin zece morți și zeci de răniți, potrivit BBC. Mai exact, zece persoane au fost ucise și alte zeci au fost rănite într-un atac rusesc asupra a două blocuri de apartamente din orașul Ternopil, din vestul Ucrainei, a declarat ministrul de interne al Ucrainei, Ihor Klymenko, citat de BBC.

Printre răniți, potrivit ministrului Klymenco, se află și 12 copii. Acesta a fost unul dintre cele mai sângeroase atacuri rusești asupra vestului Ucrainei de la începutul războiului la scară largă în februarie 2022.

Alte două regiuni vestice au fost lovite, Lviv și Ivano-Frankivsk, iar un atac cu drone a vizat trei districte din orașul Harkov, din nordul Ucrainei, rănind peste 30 de persoane. Fotografiile postate online au arătat clădiri și mașini în flăcări.

Penele de curent afectau o serie de regiuni din țară, a declarat ministerul energiei din Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a tras peste 470 de drone și 47 de rachete, provocând „pagube semnificative”. El a avertizat că oamenii ar putea fi prinși sub dărâmături în Ternopil.

Instalațiile energetice, de transport și infrastructura civilă au fost avariate în alte părți din vestul Ucrainei.

Sectorul energetic a fost atacat în regiunea Ivano-Frankivsk, unde două dintre cele trei persoane raportate ca rănite erau copii. Șeful regiunii Lviv a declarat că o instalație energetică a fost atacată.

Atacurile rusești, ca urmare a atacurilor ucrainene, susțin rușii

Atacurile rusești au avut loc la o zi după ce armata ucraineană a declarat că a lansat rachete Atacm cu rază lungă de acțiune, furnizate de SUA, asupra unor ținte militare din interiorul Rusiei.

Ministerul rus al Apărării a acuzat Ucraina că a lansat patru dintre rachete asupra orașului Voronej, din sudul țării, dar a spus că toate au fost doborâte de apărarea aeriană.

Între timp, Zelenski se îndreaptă spre capitala Turciei, Ankara, într-o încercare de a relansa încercarea SUA de a pune capăt războiului. El va purta discuții cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, pe fondul unor rapoarte conform cărora trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, ar fi lucrat la un plan cu omologul său rus Kirill Dmitriev.

Kremlinul a declarat că niciun reprezentant rus nu va participa la discuțiile de la Ankara.

Dronă rusească în România

Într-o evoluție separată, Ministerul Apărării din România a declarat că o dronă rusească a zburat aproximativ 8 km (5 mile) prin spațiul său aerian în primele ore ale zilei de miercuri. Drona a traversat apoi Ucraina și Moldova înainte de a se întoarce în România, a precizat acesta.

Avioanele forțelor aeriene române și germane au fost dezactivate ca răspuns la incursiune, iar Ministerul Apărării a declarat că nu este clar unde a căzut drona.

Polonia a desfășurat, de asemenea, avioane de luptă miercuri dimineață și a închis temporar două aeroporturi din sud-est ca răspuns la atacurile din vestul Ucrainei.

Pe măsură ce se apropie a patra aniversare a începerii invaziei la scară largă a Rusiei în februarie anul viitor, Moscova și Kievul rămân fundamental opuse în opiniile lor cu privire la modul de încheiere a războiului.

La începutul acestei luni, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că condițiile Rusiei pentru un acord de pace nu s-au schimbat de când Putin le-a prezentat în 2024.

