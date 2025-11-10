Nicolas Sarkozy va fi eliberat din închisoare

Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, va fi eliberat din închisoare luni, 10 noiembrie 2025. Curtea de Apel a acceptat cererea sa de punere în libertate, potrivit BFMTV. El va fi plasat sub control judiciar.

Nicolas Sarkozy a fost încarcerat pe 20 octombrie 2025, la închisoarea La Santé. Acesta a descris experiența sa ca fiind „foarte grea”, „epuizantă”, „un coșmar”. El a fost încarcerat după condamnarea sa în cazul finanţării libiene a campaniei sale prezidenţiale din 2007.

Sarkozy are interdicție de a intra în legătură cu ministrul Justiției, Gerard Darmanin, conform deciziei de luni a justiției. Totodată, lui îi este interzis să părăsească teritoriul național, mai scrie BFM TV.

După decizia judecătorească de a accepta eliberarea lui Nicolas Sarkozy, unul dintre avocații săi, Christophe Ingrain, a declarat în fața presei că „următorul pas” este „procesul în apel”. El consideră că eliberarea din închisoare a fostului președinte este „este o aplicare normală a legii”.

Sursa: Digi24