Cine a fost românul mort după prăbușirea Torre dei Conti din Roma

Un român de 66 de ani a murit după ce a fost prins sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti din Roma.

Acesta a fost scos în viață, dar în stare gravă, de sub dărâmături, după 12 ore de la prăbușirea turnului, însă a murit în ambulanță.

Potrivit presei italiene, citată de hotnews.ro, victima se numea Octav Stroici și era din Suceava. Acesta locuia de câțiva ani la periferia Romei, împreună cu familia sa.

Un alt român, care muncea la renovarea turnului, a fost rănit ușor.

Președintele Româniai, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Am aflat cu profundă tristeţe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanţe familiei şi celor apropiaţi. Gândurile mele se îndreaptă şi către toţi românii care muncesc departe de casă, cu dăruire şi sacrificiu. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să aducă alinare familiei îndurerate” a transmis președintele Dan.