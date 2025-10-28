ONU acuză oficial Rusia de crime de război

Concluziile unei anchete a Organizației Națiunilor Unite (ONU), date publicității luni, 27 octombrie 2025, citate de Reuters, arată că Rusia se face vinovată de crime de război, împotriva umanității. Ancheta ONU a avut la bază interviuri cu peste 200 de persoane, inclusiv victime, martori, lucrători umanitari și autorități locale, precum și pe sute de videoclipuri online verificate.
Concluziile anchetei au fost clare: Rusia a urmărit civilii care locuiesc în apropierea frontului din Ucraina cu drone, alungându-i din casele lor și vânându-i, forțând mii de oameni să fugă din zone întregi, ceea ce echivalează cu o crimă împotriva umanității, scrie sursa amintită.
Raportul detaliat, care cuprinde 17 pagini, va fi prezentat săptămâna aceasta în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite. În cadrul acestuia se arată faptul că: „Aceste atacuri au fost comise ca parte a unei politici coordonate de alungare a civililor din aceste teritorii și constituie crimă împotriva umanității de transfer forțat al populației”.
Atacurile descrise în raport au avut loc în trei regiuni din sudul Ucrainei, în apropierea liniei frontului și peste râul Dnipro față de forțele rusești, pe o perioadă de peste un an.
Rusia neagă că ar fi vizat intenționat civili în Ucraina, deși forțele sale au ucis mii dintre aceștia de când a organizat o invazie la scară largă în urmă cu trei ani și jumătate. Ucraina a atacat, de asemenea, ținte de infrastructură civilă în Rusia și în părțile Ucrainei controlate de Rusia, deși la o scară mult mai mică.