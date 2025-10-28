- Publicitate -
Observatorul PrahoveanInternațional

ONU acuză oficial Rusia de crime de război

Corina Matei
Autor: Corina Matei
ucraina-razboi-rusia
Foto cu caracter ilustrativ

Concluziile unei anchete a Organizației Națiunilor Unite (ONU), date publicității luni, 27 octombrie 2025, citate de Reuters, arată că Rusia se face vinovată de crime de război, împotriva umanității. Ancheta ONU a avut la bază interviuri cu peste 200 de persoane, inclusiv victime, martori, lucrători umanitari și autorități locale, precum și pe sute de videoclipuri online verificate.

- Publicitate -

Concluziile anchetei au fost clare: Rusia a urmărit civilii care locuiesc în apropierea frontului din Ucraina cu drone, alungându-i din casele lor și vânându-i, forțând mii de oameni să fugă din zone întregi, ceea ce echivalează cu o crimă împotriva umanității, scrie sursa amintită.

Raportul detaliat, care cuprinde 17 pagini, va fi prezentat săptămâna aceasta în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite. În cadrul acestuia se arată faptul că: „Aceste atacuri au fost comise ca parte a unei politici coordonate de alungare a civililor din aceste teritorii și constituie crimă împotriva umanității de transfer forțat al populației”.

- Publicitate -

Atacurile descrise în raport au avut loc în trei regiuni din sudul Ucrainei, în apropierea liniei frontului și peste râul Dnipro față de forțele rusești, pe o perioadă de peste un an.

Rusia neagă că ar fi vizat intenționat civili în Ucraina, deși forțele sale au ucis mii dintre aceștia de când a organizat o invazie la scară largă în urmă cu trei ani și jumătate. Ucraina a atacat, de asemenea, ținte de infrastructură civilă în Rusia și în părțile Ucrainei controlate de Rusia, deși la o scară mult mai mică.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...

Magistrații deasupra tuturor. Sunt legale protestele lor?

Corina Matei Corina Matei -
Trăim într-o lume, și mai ales într-o țară, unde...

E oficial: ploieștenii i-au plătit datoria personală a viceprimarului Săraru (AUR)

Marius Nica Marius Nica -
Ploieștenii i-au plătit o parte din datoriile personale ale...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -