Poliția germană a împușcat un soldat în timpul unui exercițiu

Miercuri, 22 octombrie 2025, în timpul unui exercițiu de antrenament la scară largă, în Germania, un militar a fost împușcat, din greșeală, de un polițist. Motivul a fost o confuzie generată de desfășurarea exercițiului militar. Populația din zonă, neștiind despre ce este vorba, a chemat poliția.

Potrivit cotidianului german Deutsche Welle, un ofițer de poliție a tras din greșeală asupra soldaților care participau la un exercițiu de antrenament la scară largă al Bundeswehr (Bundeswehr este numele forțelor armate ale Germaniei. Armata federală a fost înființată în 1955 – n.r.) în orașul Erding, din sudul Germaniei, rănind un soldat. Incidentul s-a petrecut în orașul Erding, din sudul Bavariei, au declarat oficialii miercuri.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Bundeswehr-ului a declarat presei germane că o neînțelegere a dus la un foc de armă între trupele care participau la exercițiu și poliția care fusese chemată de locuitorii locali.

Soldatul a fost externat ulterior din spital, unde a fost tratat pentru răni minore, potrivit purtătorului de cuvânt și poliției locale.

De ce a tras poliția germană asupra trupelor militare?

Ca parte a unui exercițiu numit Marshal Power, Bundeswehr desfășoară în prezent un exercițiu la care participă aproximativ 500 de polițiști militari, precum și sute de membri ai echipelor de intervenție din cadrul poliției, pompierilor și serviciilor de salvare.

Exercițiile se desfășoară în spații publice din 12 orașe bavareze la nord de München, inclusiv în Erding, pentru a repeta un atac asupra unui stat membru NATO.

Poliția bavareză a declarat că a răspuns la rapoartele privind un bărbat care purta o armă și a desfășurat mai multe unități la sud-est de Erding, inclusiv un elicopter, miercuri seară devreme.