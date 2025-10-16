De ce a făcut implozie submarinul Titan al OceanGate

La 18 iunie 2023, Titan, un submersibil operat de compania americană de turism și expediții, OceanGate, a făcut implozie în timpul coborârii sale în Oceanul Atlantic de Nord. Submersibilul efectua o expediție pentru a vedea epava Titanicului. Implozia s-a produs la aproximativ 320 de mile marine (590 km) de coasta Newfoundland, Canada.

La bordul submarinului Titan se aflau cinci persoane, inclusiv directorul executiv al companiei OceanGate. Toți pasagerii și-au pierdut viața.

Comunicarea cu Titan a fost pierdută după 1 oră și 45 de minute de la începerea scufundării. Autoritățile au fost alertate când acesta nu a reușit să iasă la suprafață la ora programată, mai târziu în aceeași zi.

La mai mult de doi ani de la incident, Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) a stabilit ca și cauză a imploziei, ingineria deficitară și multiplele eșecuri de testare a navei, scrie BBC, citând un raport oficial.

NTSB a constatat că procesul de inginerie din spatele vehiculului a fost „inadecvat”, rezultând defecțiuni care nu au îndeplinit cerințele de rezistență și durabilitate.

NTSB a declarat că, deoarece firma nu a testat în mod adecvat Titan, nu i-a cunoscut rezistența reală. De asemenea, nu știa că era avariat și că ar fi trebuit scos din funcțiune înainte de ultima sa călătorie, mai precizează BBC.