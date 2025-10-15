Postul de televiziune MTV se închide la finalul anului 2025. Această decizie reprezintă sfârșitul unei ere pentru cei care așteptau, copii fiind, să descopere cel mai recent videoclip muzical sau să afle topurile săptămânale.

Închiderea postului MTV reprezintă „un semn al vremurilor în schimbare”. Este, totodată, o decizie de afaceri care semnalează finalul descoperirii muzicale comunitare și supremația actuală a erei digitale.

„Este sfârșitul unei ere pentru cei care și-au petrecut momente prețioase din copilărie așteptând să descopere cel mai recent videoclip muzical, dornici să urmărească topurile cu numărătoare inversă și să savureze toate bunătățile culturii pop și modei oferite de MTV”, scrie Euronews.

Decizia a fost anunțată de Paramount Global. MTV se va închide definitiv la 31 decembrie 2025, după 44 de ani de emisie continuă.

Mai exact, cinci canale vor fi închise: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live. Acestea se vor închide mai întâi în Marea Britanie și Irlanda. Apoi se vor închide și în Franța, Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Australia și Brazilia.

„Decizia vine pe fondul unor măsuri agresive de reducere a costurilor din partea Paramount Global, care fuzionează cu Skydance Media anul acesta. Dincolo de realitățile financiare, această mișcare reflectă și modul în care obiceiurile de vizionare și media s-au schimbat dramatic în ultimii ani, fanii muzicii migrând către opțiunile digitale.

Într-adevăr, canalele de socializare și platformele de streaming reprezintă o concurență acerbă, iar canalele TV nu pot concura – în ciuda faptului că oferă un sentiment de comunitate care a durat de decenii, înlocuit acum de modalități mai personalizate de a experimenta muzica”, mai scrie Euronews.