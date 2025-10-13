Toți ostaticii israelieni supraviețuitori, eliberați de Hamas

Luni, 13 octombrie 2025, Hamas a eliberat ultimii 20 de ostatici israelieni supraviețuitori, în baza unui acord de încetare a focului, mediat de Statele Unite ale Americii. Dimineață au eliberat inițial doar șapte. Acesta este un pas important către încheierea a doi ani de război devastator în Gaza. În acest timp, președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat Israelul să transforme succesul militar în pace, scrie agenția de presă Reuters.

Armata israeliană a declarat că a primit toți ostaticii confirmați ca fiind în viață după transferul lor din Gaza, conform Crucii Roșii. Aceste vești au stârnit urale din partea miilor de oameni adunați în „Piața Ostaticilor” din Tel Aviv.

Prizonierii și deținuții palestinieni eliberați de Israel în cadrul acordului au ajuns în Fâșia Gaza și în Cisiordania ocupată de Israel.

„Cerul este calm, armele sunt tăcute, sirenele sunt nemișcate și soarele răsare pe o Țară Sfântă care este în sfârșit în pace”, a declarat Trump înaintea unui summit planificat în Egipt, menit să întărească armistițiul din Gaza.

„Acum este momentul să transformăm aceste victorii împotriva teroriștilor de pe câmpul de luptă în premiul suprem al păcii și prosperității pentru întregul Orient Mijlociu”, a mai declarat președintele SUA în fața parlamentului Israelian.

Cu toate acestea, mai sunt încă multe obstacole înainte de aplanarea totală a conflictului din Gaza. Și mai multe obstacole sunt în calea încetării conflictului israeliano-palestinian, care durează deja de generații întregi.