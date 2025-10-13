Ploieștiul a prins culoare cu Artown NOW – LIVE

Observatorul Prahovean

Hamas a început să elibereze ostaticii israelieni

Marius Nica
Autor: Marius Nica
Fâșia Gaza
Fâșia Gaza

În această dimineață, gruparea palestiniană Hamas a predat primii șapte ostatici ca parte a acordului cu Israel.

Ostaticii au ajuns la reprezentanții Comitetului Internațional al Crucii Roșii din Gaza. Potrivit acordului de pace dintre Hamas și Israel, intermediat de președintele SUA, toți ostaticii deținuți la doi ani după atac, vor fi predați în schimbul a 2.000 de deţinuţi şi prizonieri palestinieni.

În prezent sunt dați dispăruți 48 de ostatici israelieni, însă doar jumătate ar mai fi în viață.

Tot astăzi este așteptat să ajungă în Israel și președintele Donald Trump, care se va adresa parlamentului.

