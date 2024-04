Imagini apocaliptice din Grecia, din cauza prafului Saharian [VIDEO]

O ceață galben-portocalie a sufocat mai multe regiuni, alimentată de vântul puternic din sud. Vizibilitatea a fost puternic limitată, iar autoritățile au avertizat populația cu privire la riscurile asupra sănătății.

„Este unul dintre cele mai grave episoade de concentrații de praf și nisip din Sahara din 21-22 martie 2018, când norii acoperit în special insula Creta”, a declarat Kostas Lagouvardos, director de cercetare meteorologică la Observatorul din Atena.

Grecia fusese deja lovită de un val de praf saharian la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie. Tot atunci, un fenomen similar s-a înregistrat în zone din Elveția și sudul Franței, potrivit digi24.ro.

Autoritățile au avertizat că concentrațiile de praf pot reduce lumina solară și vizibilitatea, crescând în același timp concentrațiile de particule fine de poluare, ceea ce crește riscul pentru persoanele cu probleme de sănătate respiratorie.

Athens engulfed by orange clouds as Sahara dust covers large parts of Greece pic.twitter.com/deGy0pX7kJ

— PressTV Extra (@PresstvExtra) April 24, 2024