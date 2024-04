Momentul cutremurului puternic din Taiwan. Imagini cu clădirile care se prăbușesc [VIDEO]

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 15,5 km (9,6 mile), potrivit Administrației Centrale de Meteorologie din Taiwan.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu momentul în care pământul începe să se zguduie, surprins de o cameră de bord montată pe o mașină care se deplasa pe o autostradă.

Administrația meteorologică din Taiwan a anunțat că magnitudinea a fost de 7,4 și a lăsat 91.000 de gospodării fără curent electric, potrivit antena3.ro.

După 13 minute, a urmat o replică ce a avut magnitudinea de 6,5 grade, produs la o adâncime de doar 11,8 kilometri.

Rooftop swimming pool during the Taiwan earthquake pic.twitter.com/3J1QKYULwT

🚨BREAKING: 7.5 magnitude earthquake in Taiwan #earthquake

The shaking was so bad that people commuting to work stopped.pic.twitter.com/jNgUZm9pMl

— AJ Huber (@Huberton) April 3, 2024