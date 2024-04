Cutremur de 7,4 grade în Taiwan. Clădiri prăbușite și persoane rănite

Mai mulţi oameni sunt blocaţi în Taiwan, după ce cutremurul puternic care a lovit insula, miercuri dimineaţă, a provocat prăbuşirea a cel puţin 26 de clădiri, potrivit Centrului Central de Comandă pentru Situaţii de Urgenţă din Taiwan (CEOC), potrivit digi24.ro.

Există informaţii că există persoane blocate în şapte dintre clădiri, a adăugat CEOC. Printre clădirile prăbuşite 15 sunt din comitatul Hualien, în apropiere de epicentru, a precizat CEOC.

Cutremurul a afectat, de asemenea, alimentarea cu energie electrică, peste 91.000 de gospodării fiind lipsite de electricitate, a precizat CEOC, adăugând că firma Taipower Company, operată de stat pe insulă, lucrează în prezent pentru a rezolva problema.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 care a lovit miercuri Taiwanul a avariat grav o autostradă importantă de pe coasta de est, potrivit posturilor locale de televiziune. Imaginile difuzate de TVBS, afiliat CNN, au arătat că bolovani mari au căzut pe autostrada Suhua, iar mai multe tuneluri au fost sparte – inclusiv unul care a fost rupt în două.

SET News, afiliat CNN, arată partea din faţă a unei maşini distruse de stânci căzute. Cel puţin nouă căderi de pietre şi alunecări de teren au fost raportate pe autostrada Suhua, iar întreaga linie a fost închisă, a anunţat Agenţia Centrală de Ştiri din Taiwan, citând autorităţile.

O altă autostradă care face legătura între coasta de vest şi estul Taiwanului a fost, de asemenea, afectată de căderi de pietre, cel puţin 12 maşini fiind lovite şi nouă persoane fiind rănite, potrivit TVBS.

Autostrada Suhua este cunoscută ca fiind unul dintre cele mai periculoase – dar şi cele mai pitoreşti – drumuri din Taiwan. Aceasta face legătura între nord-estul Taiwanului şi oraşul estic Hualien, care se află în apropierea epicentrului cutremurului.

🚨BREAKING: Dashcam captures 7.5 magnitude earthquake on highway in eastern Taiwan pic.twitter.com/EPbCHgc1Xi

BREAKING: Rescue operations underway after buildings collapsed by powerful earthquake in Hualien, Taiwan pic.twitter.com/rJxG3FiiVa

🚨 Earthquake with a magnitude of 7.4 hit Taipei, the capital of Taiwan.#earthquake #Taiwan pic.twitter.com/5ooApeJBMe

— Ameet Kush (@AmeetKush) April 3, 2024