Lista câștigătorilor Premiilor Oscar 2024. Câte distincții a primit filmul Oppenheimer

Anul acesta, “Oppenheimer” a obținut cele mai multe trofee la Premiile Oscar. Este vorba de cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun actgor în rol principal, dar și în cel secundar.

Lista câștigătorilor Premiilor Oscar 2024:

“Cel mai bun film” – Oppenheimer.

“Cel mai bun regizor” – Christopher Nolan (Oppenheimer).

“Cea mai bună actriță în rol principal” – Emma Stone (Poor Things).

“Cel mai bun actor în rol principal” – Cillian Murphy (Oppenheimer).

“Cea mai bună actriță în rol secundar” – Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers).

“Cel mai bun actor în rol secundar” – Robert Downey Jr. (Oppenheimer).

“Cel mai bun scenariu original” – Justine Triet și partenerul Arthur Harari (Anatomy of a Fall).

“Cel mai bun film de animație”: The Boy and the Heron.

“Cel mai bun film documentar”: 20 de zile în Mariupol.

“Cel mai bun lungmetraj internațional”: The Zone of Interest.

“Cea mai bună coloană sonoră”: Barbie.

Marii pierzători sunt “Killers of the Flower Moon”, filmul lui Martin Scorsese, care a avut 10 nominalizări, dar nu a câștigat nimic și Barbie, care din opt nominalizări a obținut doar premiul pentru cea mai bună melodie originală, notează biziday.