Situația se complică în Israel. După atacul Hamas din sud, a început atacul Hezbollah din nord, sprijinit de Iran. Situația românilor prinși în mijlocul conflictului

Evoluția conflictului extrem de violent din Israel îngrijorează întreaga lume, pe lângă latura umanitară fiind așteptate și consecințe economice la nivel mondial, venite suplimentar peste multitudinea de crize deja existente.

Israelul a fost atacat violent ieri, cu mii de rachete, dar și cu trupe infiltrate pe cale terestră. Atacul a fost susținut de gruparea palestiniană extremistă Hamas. Se vorbește despre sute de morți, mii de răniți și ostatici. Cifrele diferă de la o sursă la alta.

Este greu de înțeles cum serviciile de spionaj ale Israelului, cunoscute ca fiind unele dintre cele mai bune din lume, nu au reușit să afle detalii și să prevină un atac de o asemenea amploare.

Problema Israelului s-a agravat, după atacul palestinian urmând cel din nord, dinspre Liban de gruparea Hezbollah, susținută de Iran.

Premierul Benjamin Netanyahu i-a avertizat duminică pe israelieni că „se angajează într-un război lung și dificil”.

„Prima fază se va încheia cu eliminarea marii majorități a forțelor inamice care s-au infiltrat pe teritoriul nostru”, a declarat șeful guvernului israelian, într-o declarație făcută duminică dimineața.

Cel puțin 313 palestinieni au fost uciși, dintre care 20 de copii, și aproape 2.000 au fost răniți de loviturile aeriene israeliene în Gaza începând de sâmbătă, a anunțat duminică Ministerul Sănătății al Autorității Palestiniene.

În Cisiordania, șapte palestinieni au fost uciși de focuri de armă israeliene în aceeași perioadă, a adăugat sursa citată.

Șase dintre ei, inclusiv un băiat de 13 ani, au fost uciși în timp ce aruncau cu pietre, în incidente separate, în timp ce al șaptelea bărbat a fost ucis în timp ce încerca să înjunghie un israelian, se arată în comunicatul ministerului sănătății. (Reuters)

În momentul izbucnirii conflictului din Israel, peste 900 de români se aflau în această țară

Cei mai mulți dintre cetățenii români sunt turiști. Nu sunt informații despre victime în rândul românilor.

Citește aici știrea inițială despre primele atacuri ale Hamas: Israelul a intrat în stare de război. Mișcarea palestiniană Hamas a lansat un atac extrem de violent cu peste 2500 de rachete

Relatările celor care au reușit să revină în țară sunt cutremurătoare. ”Ne pregăteam de excursie. Au început să sune alarmele și apoi s-au auzit primele bombe. Am fost direcționați către adăposturi. Am ținut legătura cu ambasada României, care a gestionat bine situația, oferindu-ne informații care să ne ajute să părăsim cât mai curând Israelul. Este un coșmar din care nu știm cum am ieșit.”

În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, 5 aeronave au venit spre România. Două au fost trimise de Tarom pentru a recupera o parte dintre cei peste 900 de români din Israel, alte trei fiind ale unor companii private, care au adus pe Aeroportul Henri Coandă atât români cât și cetățeni ai altor state.

Se estimează că în ultimele 24 de ore au revenit în țară peste 300 de români. Ceilalți aproximativ 600 sunt încă în căutare de soluții pentru a pleca sau preferă să se adăpostească, sperând ca acest conflict să se încheie rapid. Autoritățile israeliene nu le dau însă prea multe speranțe în acest sens, afirmând că războiul va fi unul de durată.

Ministerul Afacerilor Externe și Agenția Națională a Operatorilor din Turism din România au avertizat populația de la noi să renunțe la călătoriile planificate în Israel în următoarea perioadă. Detalii AICI