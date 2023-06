Prigojin oprește lovitura de stat după o discuție cu Lukașenko. Wagner se întoarce din drumul spre Moscova

Avansul mercenarilor Wagner spre Moscova s-a oprit, sâmbătă seară, după ce Evgheni Prigojin a fost convins după negocieri cu Aleksandr Lukașenko să nu mai continue rebeliunea împotriva forțelor Kremlinului și a regimului Putin.

„Înțelegând toată responsabilitatea că ar putea fi vârsat sânge rusesc, întoarcem coloanele noastre și ne îndreptăm în sens invers, în taberele luptă conform planului”, a transmis Prigojin, confirmând oprirea avansului mercenarilor.

Totuși, nu este încă clar care va fi deznodământul în condițiile în care Putin a promis, dimineață, că cei responsabili de această „trădare” vor fi pedepsiți.

Evgheni Prigojin a fost convins să renunțe la rebeliunea împotriva regimului Putin și a Armatei Ruse și a dat ordin pentru retragerea mercenarilor din drumul lor spre Moscova, conform celor mai noi informații.

Forțele Wagner și-au oprit avansul spre capitala rusă, scrie BBC. Liderul mercenarilor a fost convins de dictatorul bielorus, Aleksandr Lukașenko.

„Au vrut să destructureze Wagner. Pe 23 iunie am încept marșul dreptătții, în 24 de ore am mers până la 200 km de Moscova. În acest timp, nu am vărsat nicio picătură de sânge a soldaților noștri. Acum a venit momentul în care s-ar putea vărsa sânge.

De aceea, înțelegând toată responsabilitatea că ar putea fi vârsat sânge rusesc, întoarcem coloanele noastre și ne îndreptăm în sens invers, în taberele luptă conform planului”, a transmis Evgheni Prigojin.

Dictatorul bielorus, Aleksandr Lukașenko a discutat cu Evgheni Prigojin, a transmis, sâmbătă seară, serviciul de presă al regimului de la Minsk.

Conform acestuia, „o opțiune profitabilă și acceptabilă pentru a rezolva situația a fost discutată, cu garanții de securitate pentru luptătorii Wagner”.

Negocierile dintre Lukașenko și Prigojin ar fi durat pe parcursul întregii zile. Conform canalului de Telegram Pul Pervogo, Prigojin a acceptat propunerea lui Lukașenko de a opri avansul mercenarilor și de a face pași spre dezescaladare