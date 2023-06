Rebeliune în Rusia. Cuiburi de mitralieră instalate la intrarea în Moscova. [FOTO]

De asemenea, autoritățile ruse au instalat filtre de acces la intrarea din sud-vestul Moscovei, de pe autostrada M4, folosită de mercenarii Wagner pentru a ajunge în capitala Rusiei, informează The Guardian.

Alte imagini publicate pe Internet arată inclusiv un transportor blindat precum și „tranșee” săpate la intrarea în Moscova.

Concomitent, agenția oficială rusă TASS informează că muzeele și centrele comerciale din Moscova au fost verificate după ce au fost primite amenințări cu bombă.

Au fost verificate muzeul Pușkin și Galeria Tretiakov, iar turiștii și vizitatorii aflați în aceste locuri au fost evacuați, conform unui comunicat al serviciilor de urgență, preluat de TASS. Totodată, companiile de stat din capitala Rusiei le-au recomandat angajaților să stea acasă în următoarele zile.

Rostelecom, principalul operator de servicii digitale și de telecomunicații din Rusia le-a solicitat angajaților să lucreze de acasă în această perioadă.

⚡ Now: Before entering Moscow, the military began to dig trenches and set up machine gun emplacements.

We go to the end! Help us!

Eth:

0x73B6cFf676878C54E3cb2B2187C5e3Ee104b2eb4#WagnerGroup #Putin #Russia #Prigozhin #Moscow #Ukraina pic.twitter.com/S8dlaAVotO

— Gleb Sokolov (@GlebSokolo25867) June 24, 2023