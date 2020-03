Trei români au murit în Italia de coronavirus

Trei români au murit în Italia din cauza coronavirusului.

Într-un comunicat remis ziare.com, Ministerul Afacerilor Externe susține că în total, peste hotare sunt 29 de români bolnavi de COVID-19, 23 dintre aceștia fiind în Italia.

"La acest moment, 29 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 23 in Italia, 2 in Namibia, 1 in Spania, 1 in Luxemburg, 1 in Irlanda si 1 in Tunisia. De asemenea, 3 cetateni romani au decedat ca urmare a infectiei cu COVID-19 in Italia", anunță MAE.