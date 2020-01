Alertă de tsunami, după un cutremur de 7,7 grade produs lângă Jamaica și Cuba. VIDEO

Seismul a fost resimţit până în Cuba, fiind emisă și o alertă de tsunami.

Zeci de internauți au postat imagini cu efectele cutremurului, care a produs doar pagube materiale.

FOTO

This is from the Grand Cayman Island as a 7.7 earthquake occurred off the coasts of Cuba and Jamaica. (Via Jaiden Martin Sins on Facebook) pic.twitter.com/Wxtr8xMkX5