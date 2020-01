Mai multe familii locuiesc într-un bloc înghețat din Siberia, clădirea nefiind branșată la utilități - VIDEO

Edilii spun că nu pot branșa clădirea la utilități din cauza birocrației. Doar clădirea fostului cămin al Școlii Superioare de Aviație Militară a fost transferată municipalității de către Ministerul Apărării, nu și terenul pe care se află. Din acest motiv, clădirea nu se află în proprietatea Primăriei, relatează Flashsiberia.com.

Oamenii care locuiesc în blocul înghețat au cerut ajutorul autorităților locale și chiar celor de la Moscova, însă deocamdată nu au primit un răspuns.

Ei recurg la improvizații pentru a-și încălzi locuințele deoarece blocul a fost deconectat de la sistemul de termoficare și de alimentare cu apă.

Odată ce trec pragul casei, oamenii traversează palierele acoperite un strat gros de gheață, iar din tavan coboară țurțuri.

Autoritățile locale spun că vor să vină în sprijinul locatarilor pentru a obține în instanță dreptul de a folosi clădirea în baza unui contract de închierea unei locuințe sociale.

You wouldn't want to spend winter inside here! ❄️



A residential building in Irkutsk is #frozen both inside and outside due to the collapse of the building's heating pipes.



Families living inside the building are struggling to survive whilst waiting to be relocated. pic.twitter.com/wsYElf9Cja