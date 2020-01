O fetiţă de 3 ani, din Rusia, a murit de foame după ce mama ei a lăsat-o singură în casă timp de o săptămână

O tânără de 21 de ani riscă cel puţin 20 de ani de închisoare, după ce a recunoscut că şi-a lăsat fetiţa de 3 ani singură în casă, timp de o săptămână. Copila a murit de foame.

Maria Plenkina, de 21 de ani, a închis uşa apartamentului şi a plecat la o petrecere de Ziua Îndrăgostiţilor, timp de o săptămână, cu prietenii. După ce a oprit apa şi căldura şi i-a lăsat micuţei o cantitate mică de mâncare, iaurt, pui și cârnați, Maria şi-a părăsit fiica.

Potrivit Daily Mail, trupul fără viață al fetiței a fost găsit o săptămână mai târziu, de bunica ei, Irina Plenkina, în vârstă de 47 de ani. Femeia venise să-i ureze ”La mulți ani” nepoatei sale, la împlinirea vârstei de 3 ani.

Nenorocirea s-a produs în oraşul rusesc Kirov. Procesul Mariei este în plină desfăşurare, femeia riscând o pedeapsă între 8 și 20 de ani de închisoare pentru că fetița a murit de foame.

În urma examenului psihiatric, medicii au descoperit că tânăra este "în deplinătatea facultăților mintale" și "pe deplin conștientă de acțiunile sale".

Când a fost reținută, tânăra nu a plâns și nu a arătat niciun regret pentru ce a făcut. A spus doar cu sânge rece: "Da, am plecat, am închis apa și am lăsat copilul fără apă și mâncare".

Maria Plenkina așteptă acum pronunțarea sentinței în închisoare.