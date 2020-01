Momentul în care o rachetă lovește avionul ucrainian în Iran. 176 de oameni au murit arși de vii. VIDEO

Momentul impactului dintre avion și rachetă a fost publicat de The New York Times.

După ce avionul a fost lovit de rachetă, pilotul a încercat să revină pe aeroport, însă a fost cuprins de flăcări și s-a prăbușit.

Niciunul dintre pasageri nu a supraviețuit.

Oficialii iranieni au negat această ipoteză, însp premierul Canadei și președintele SUA au declarat că există suficiente probe care să susțină varianta doborârii avionului de către armata de la Teheran în timpul atacului cu rachete asupra bazelor americane din Irak.

VIDEO

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT