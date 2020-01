Momentul în care avionul ucrainian cu 180 de pasageri se prăbușește în Iran. Nu există supraviețuitori. VIDEO

Avionul aparținea companiei Ukraine International Airlines și avea ca destinație Kievul.

Oficialii iranieni au confirmat că nu există supraviețuitori și au invocat probleme tehnice ale aeronavei.

Pe internet au apărut imagini cu avionul în flăcări care pierde altitudine și momentul în care acesta izbește solul.

VIDEO

#BREAKING an Ukrainian plane carrying 180 passengers crashed close to Imam #Khomeini airport near #Tehran