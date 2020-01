Un avion ucrainian cu 180 de pasageri s-a prăbușit în Iran. FOTO

Anchetatorii urmează să stabilească dacă a fost vorba de probleme tehnice sau a fost doborât de vreo rachetă a armatei iraniene, care a bombardat noaptea trecută două baze SUA din Ira.

Aeronava este un Boeing 737 aparținând companiei Ukraine International Airlines și avea ca destinație Kievul.

FOTO

More photos of the Ukrainian plane crash. #Iran #UkraineCrash #PS752 pic.twitter.com/xXHc9IeYiq