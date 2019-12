Un băiat de 12 ani a murit și alţi patru au fost răniţi după ce un şofer a intrat cu maşina în ei, în Londra - VIDEO

Un copil de 12 ani a murit și alți patru au fost răniți după ce un bărbat a intrat cu un vehicul într-un grup de pietoni, în Londra, informează postul de televiziune Sky News. Scenele şocante au avut loc în apropierea unei şcoli din Londra.

Tragedia s-a produs în zona Willingale, situată la periferia nordică a Londrei, în jurul orei 15:20.

Individul a intrat cu un Ford într-un grup de copii care tocmai ieșiseră de la cursuri, transmite Sky News.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

În urma impactului, un băiat de 12 ani a murit pe loc, iar alte cinci persoane au fost rănite. Este vorba despre doi băieţi de 15 ani, unul de 13 ani, o fată de 16 ani şi o femeie în vârstă de 53 de ani.

După mai multe ore de căutare, oamenii legii au reuşit să îl găsească şi să îl aresteze pe bărbat, însă până acum nu se cunosc motivele din spatele gestului său.

Potrivit The Telegraph, suspectul se numeşte Terry Glover şi are 51 de ani. El va fi pus sub acuzare pentru omor și tentativă de omor.