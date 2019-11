Un student din Franța și-a dat foc din cauza sărăciei

Vineri după-amiaza, tânărul de 22 de ani, aflat într-o situaţie materială foarte precară, şi-a dat foc în plină stradă la Lyon, în faţa unui restaurant universitar. Studentul a fost transportat la spital, unde este în continuare internat în stare critică, cu arsuri pe 90% din corp.

El şi-a explicat în prealabil gestul pe Facebook, într-un mesaj citit la protestul de marţi de o colegă şi în care menţionează atât probleme financiare, cât şi revendicări politice.

”În acest an, întrucât am repetat a treia oară anul, nu am mai avut bursă, dar chiar şi când aveam bursă, 450 de euro pe lună este oare suficient pentru a trăi?”, se arată în mesaj.