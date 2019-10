Cel puțin 73 de morți după ce un tren a luat foc, în Pakistan - FOTO/VIDEO

Focul a fost provocat de explozia unei butelii pe care unii călători o foloseau pentru a găti micul dejun, a informat BBC.

Focul a cuprins trei vagoane. Conform autorităților pakistaneze, incendiul din trenul care face legătura dintre capitala Karachi și orașul Rawalpindi, din regiunea Punjab, a provocat și rănirea a peste 40 de oameni.

Cei mai mulți au murit când au încercat să sară din trenul în flăcări. Incendiul devastator a avut loc în apropiere de localitatea Rahim Yar Khan.

Cei mai mulți dintre călătorii din acel tren erau pelegrini, care mergeau la o sărbătoare religioasă. „Două sobe de gătit au explodat. Ei găteau și aveau ulei, care a ajutat la propagarea incendiului”, a spus Sheikh Rashid Ahmed, Ministrul Transporturilor.

Imran Khan, prim-ministrul pakistanez, a menționat, într-un mesaj postat pe Twitter, că „este foarte trist la auzul teribilei vești” și a anunțat că a cerut „o anchetă rapidă”.

